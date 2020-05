Assaltate due stazioni di servizio nel Brindisino, probabilmente dalla stessa banda: si indaga

Due distributori di carburante sono stati assaltati questa mattina all'alba sulla statale 379 tra Brindisi e Bari, probabilmente per mano della stessa banda. Nel primo assalto, in cui è stata colpita la stazione Tamoil nei pressi dello svincolo per Specchiolla, tre uomini con volto coperto sono entrati in azione armati di pistola e accetta. Il benzinaio in quel momento non aveva contanti, quindi gli hanno portato via solo un cellulare. Poco dopo un altro colpo alla stazione My Eni, all'altezza dell'aeroporto. Indagano polizia e carabinieri, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.