Covid 19 a Brindisi, positivo bimbo di 4 mesi al Perrino: non è in gravi condizioni

BRINDISI - Un bimbo di quattro mesi, ricoverato per altre ragioni all’ospedale Perrino di Brindisi, è risultato positivo al coronavirus. Il piccolo ha presentato alcuni sintomi ed è stato sottoposto a tampone. Sta bene, è ora in isolamento con la mamma in un reparto Covid. Era ricoverato nel reparto di Pediatria dove già da tempo i bambini vengono ricoverati in stanze singole proprio per evitare eventuali contagi.