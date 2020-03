Coronavirus, pronto a Brindisi nuovo laboratorio analisi tamponi

BARI - Da mercoledì sarà attivo in Puglia l'undicesimo laboratorio per analizzare i tamponi Covid. Al Di Summa di Brindisi oggi è stato consegnato l’estrattore automatico di acidi nucleici MagNa Pure di Roche Diagnostics, completo di kit di reagenti. Il sistema sarà operativo da mercoledì. Lo stesso giorno, dall’Olanda, arriverà un altro estrattore Life Technologies Europe, con relativi kit. Ad annunciarlo il direttore generale Giuseppe Pasqualone.

«Questa è la migliore risposta - dichiara - per chi nei giorni scorsi, ci ha chiesto di rassicurare i cittadini sulle nostre iniziative. Posso aggiungere che in una situazione internazionale di scarsa disponibilità di reagenti siamo riusciti a procurarci una fornitura di kit indispensabili per le analisi». «Con due estrattori per la preparazione automatizzata dei campioni - spiega il direttore dell’Unità operativa complessa di Patologia clinica del Perrino, Angelo Santoro, responsabile del laboratorio di analisi del Di Summa - riusciremo a esaminare centoventi tamponi al giorno con un risultato per il primo gruppo disponibile in cinque ore. In più lavoreremo anche con metodi di analisi alternativi per monitorare gli anticorpi nel sangue e l’antigene nel tampone».