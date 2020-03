Ostuni, nascondeva fucile e munizioni sotto il materasso: arrestato 41enne incensurato

OSTUNI - Aveva in casa un fucile sotto il materasso. Un 41enne incensurato di Ostuni è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni dai poliziotti di una volante ad Ostuni nel corso di servizi volti alla prevenzione del Covid-19.

L’uomo è stato fermato alla guida della sua autovettura in una contrada del posto lungo la Ostuni-San Michele Salentino, in compagnia di un amico. Le ulteriori verifiche effettuate presso l’abitazione, consentivano di porre in sequestro 1 fucile calibro 12 con matricola, trovato sotto al materasso e 5 cartucce da caccia sul comodino a fianco al letto, pronte all’uso.

Si rinveniva anche altro munizionamento per un totale di ulteriori 25 cartucce calibro 12, 4 cartucce calibro 16, 1 cartuccia per pistola calibro 38 special oltre ad altro materiale giudicato di interesse investigativo quali 2 bilancini elettronici di precisione, 2 narghilè artigianali, un birillo con residui di cocaina e sostanza da taglio. Per questi motivi, quindi, il 41enne è stato arrestato.

Entrambi gli amici, inoltre, sono stati anche denunciati per violazione della norme in materia di contrasto all’emergenza pandemica attuale, essendo stata trovati per strada senza un valido motivo.