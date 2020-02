Porto Brindisi, Todde: «Rilancio è priorità del Governo»

BRINDISI - «Il rilancio del porto di Brindisi è una delle priorità del Governo e per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso avviare un confronto sinergico, tra tutte le parti interessate, al fine di sostenere lo sviluppo di tutta l'area industriale, garantendo il rilancio produttivo e tutelando i lavoratori». Così la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, in una nota diffusa dal Mise al termine del tavolo sul porto di Brindisi, al quale hanno partecipato anche il vice ministro alle Infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri, con rappresentanti di Regione Puglia, Comune di Brindisi, Enel, associazioni, enti di settore e sindacati. In apertura, i partecipanti hanno apprezzato la convocazione al Mise, che era stata sollecitata dalle parti economiche, sociali e istituzionali brindisine per individuare misure di rilancio per il porto e il suo indotto, con circa 2.000 lavoratori considerati a rischio con la decarbonizzazione della centrale Enel di Cerano.

«Il confronto proseguirà anche nell’ambito dei tavoli sul 'phase out' dal carbone, già avviati al Mise - ha precisato Todde - in modo da coniugare la decarbonizzazione con una produzione sostenibile anche dal punto di vista ambientale». La sottosegretaria Todde si è inoltre impegnata a coinvolgere anche Invitalia in vista del prossimo incontro sul porto di Brindisi che si terrà al Ministero.

«Si è registrata un’unità di intenti che fa ben sperare - commenta in una diversa nota il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi - perché tutti insieme abbiamo chiesto che lo scalo abbia la giusta attenzione da parte del governo. Istituzioni, enti, sindacati e operatori si sono mostrati in sintonia rispetto alla necessità di avere un Piano regolatore portuale aggiornato, di realizzare opere e dragaggi, di velocizzare le procedure per il riconoscimento della Zes e per avere la stessa dignità di Taranto in merito alla Zona Franca doganale».