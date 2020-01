Droga, tre arresti nel Brindisino: preso 18enne vicino scuola a Ostuni

Tre arresti per droga nel Brindisino, a Fasano, Ceglie Messapica e Ostuni. Nel primo caso è finito in manette il 26enne Francesco Schiavone che è stato bloccato per controlli a Pezze di Greco mentre era a bordo di un'auto: i militari hanno rinvenuto circa 21 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, nascosta all’interno delle tasche del giubbino e nel cruscotto dell’autovettura; 325,00 Euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita; un bilancino di precisione. Il giovane è stato posto ai domiciliari.

A Ceglie Messapica, invece, è stato arrestato il 35enne Michele Gioia: nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno rinvenuto una pietra di cocaina del peso di circa 90 grammi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 750 euro in contanti. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Brindisi.

I Carabinieri della stazione di Ostuni, invece, arrestato uno studente 18enne di San Michele Salentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari a conclusione di specifico servizio denominato “Scuole Sicure”, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, hanno sottoposto a controllo il giovane, proprio nei presi di un istituto scolastico, trovandolo in possesso di grammi 3 di marijuana. Nella circostanza è stato trovato in possesso di 75 euro, ritenuti provento dell’illecita attività e la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare altri 56 grammi di marijuana; 2,5 grammi di hashish. L’arrestato è stato rimesso in libertà, su disposizione del magistrato.