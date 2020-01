Mesagne, manomette contatore e ruba elettricità per 8mila euro: arrestato

I carabinieri di Mesagne (Br) hanno arrestato per furto di energia elettrica un 45enne del luogo, già sottoposto all'obbligo di firma. Nel corso di una verifica con il personale dell'Enel i militari hanno accertato che l'uomo aveva creato un bypass per prelevare energia elettrica in maniera illecita, e lo aveva fatto per circa 8mila euro. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà.