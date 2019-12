Brindisi, scoperto piccolo «arsenale» in casa: arrestato un 29enne

BRINDISI - In casa aveva un piccolo arsenale con armi varie, mai denunciate, che un tempo erano state possedute dal padre, morto da qualche anno. Per questo motivo i carabinieri di Brindisi hanno arrestato un 29enne del luogo per detenzione illegale di armi comuni da sparo e detenzione abusiva di armi. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fucile a pompa calibro 12 marca «Hawk Smartreloader» modello SR229 e di una pistola «Beretta» modello 84, calibro 9, oltre a diverse cartucce di vari calibri, tutte possedute abusivamente. Le armi e le munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici.