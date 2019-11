Il maestro Muti in vacanza a Cisternino: con la moglie ha degustato olio

CISTERNINO - In visita a Cisternino il maestro dalla bacchetta d’oro, il numero uno dei direttori d’orchestra, il più acclamato al mondo che dichiara spesso quanto la musica sia una necessità dello spirito. Nella giornata di ieri Riccardo Muti era nella cittadina della Valle d’Itria con la moglie Cristina Mazzavillani ed insieme hanno visitato il Frantolio D’Amico. Una presenza che non è passata inosservata perché in questo periodo i luoghi per la produzione dell’olio sono frequentati da tanta gente che porta le olive a macinare. E’ stato riconosciuto da tutti perché Riccardo Muti si è sempre fatto apprezzare da una platea vastissima. Nato a Napoli ha poi vissuto a Molfetta, la città che ha dato i natali al padre. Ha più volte dichiarato di avere dentro di sé “lo stesso amore per le due città, Napoli e Molfetta e mantengo in me lo stesso amore per l’una e per l’altra patria, amo infatti definirmi un apulo-campano”. Il Maestro ha assaggiato l’olio e xtra vergine d’oliva appena prodotto su una fetta di pane casereccio e ne ha apprezzato il profumo, gli aromi ed il sapore. Un raro pomeriggio di riposo per il maestro Riccardo Muti che a breve sarà impegnato nella direzione di Beethoven, Stravunskij e Respighi. A gennaio inizierà il suo tour Europeo da Colonia per passare poi a Vienna. Non è dato sapere se il Maestro sia arrivato in questa parte della Puglia perchè interessato all’acquisto di un immobile di pregio in Valle D’Itria ma è certo che la sua presenza ha onorato i tanti Cistranesi che lo hanno identificato. Milena Fumarola