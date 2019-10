Oria, per fuggire dai carabinieri si capovolge con l'auto: arrestato

I carabinieri di Oria (Br) hanno arrestato un 22enne tarantino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane intorno alle 13 di ieri, alla guida della sua Fiat 500, ha attirato l'attenzione di un carabiniere in servizio che gli ha intimato di fermarsi. Ma il giovane si è precipitato ed è fuggito sulla SS7 Taranto - Brindisi, dando vita a un folle inseguimento. Nei pressi dello svincolo per Latiano Centro ha perso il controllo dell'auto, capovolgendosi. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, confezionata in un involucro di cellophane. Il giovane è stato arrestato e si trova ai domiciliari.