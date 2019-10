Pezze di Greco, vendono cerchi in lega online: ma è una truffa, 2 denunce

BRINDISI - Dopo aver intascato i soldi, sono svaniti nel nulla. Stavolta sono quattro cerchi in lega l’oggetto dell’ennesima truffa online scoperta dai carabinieri. Le indagini sono scaturite da una querela sporta presso la locale stazione dell’Arma da un operaio di 35 anni di Pezze di Greco, frazione di Fasano. I militari, tramite una serie di accertamenti, hanno denunciato i presunti truffatori: un 20enne e un 32enne di Comiso, in provincia di Reggio Calabria.

I denunciati, entrambi nullafacenti, già noti per reati specifici, dopo aver ricevuto dalla vittima su carta Poste Pay di proprietà un accredito di 200 euro quale anticipo per l’acquisto di quattro cerchi in lega per auto posti in vendita sul sito “Subito.it”, hanno volontariamente interrotto i rapporti con la vittima, non adempiendo a quanto concordato.