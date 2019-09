Ceglie Messapica, casa-fortezza protetta da telecamere: preso pusher

Spacciava in una piccola fortezza protetta da telecamere: ma i sistemi difesa non hanno impedito a un 45enne di Ceglie Messapica, Antonio Gioia, di finire in manette. L'uomo è stato arrestato nel corso di una operazione congiunta degli agenti del Commissariato di Ostuni e quelli della Polizia locale di Ceglie: deve rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'indagine è scaturita dopo un costante monitoraggio di alcuni tossicomani che raggiungevano l'abitazione di Gioia. Immediatamente dopo fermati e sottoposti a controllo, venivano rinvenuti indosso ai 2 tossicodipendenti 2 involucri di droga che è risultata essere eroina del peso lordo di grammi 5.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del pusher, resa non agevole dal fatto che la stessa aveva un diffuso e ampio sistema di telecamere lungo tutto il suo perimetro, permetteva ai poliziotti ostunesi e ai vigili urbani cegliesi di recuperare altra eroina del peso di 46 grammi.

L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi e ora si concentrerà nell’individuazione della filiera di approvvigionamento dello stupefacente.