Carovigno, la vicina è in carcere, lui si allaccia al suo contatore Enel: arrestato

La vicina di casa è detenuta nella casa circondariale di Lecce e lui approfitta della sua assenza forzata per allacciarsi abusivamente al suo contatore elettrico utilizzando il servizio gratuitamente. Protagonista della vicenda un 31enne di Carovigno, nel Brindisino, che, durante un controllo, è stato scoperto arrestato per furto da carabinieri della locale stazione dell’Arma. L’allaccio abusivo è stato confermato da tecnici dell’Enel intervenuti sul posto. Resta da quantificare l'indebito consumo. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 31enne è stato rimesso in libertà.