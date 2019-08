Brindisi, arrestato tassista di migranti: sconterà 4 anni e 9 mesi di carcere

Carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno arrestato il 41enne Francesco Tassone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in esecuzione di un ordina di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Lecce. L’uomo deve espiare 4 anni e 9 mesi di una condanna per reati commessi ai primi di giugno del 2016 nella provincia di Lecce. Tassone fu arrestato nel canale d’Otranto, nelle adiacenze di Porto Badisco assieme a un complice,, mentre trasportavano sulle coste salentine a bordo di uno scafo attrezzato con un potente motore, una decina di immigrati di nazionalità somala e siriana. L’arrestato dopo la notifica dell’odierno provvedimento è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi.