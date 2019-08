Carovigno, in casa droga e soldi falsi, allacciato abusivamente alla rete elettrica dal 2016: arrestato

I carabinieri di Carovigno (Br) hanno arrestato in flagrante per detenzione al fine di spaccio di cocaina e furto continuato e aggravato di energia elettrica un 57enne del luogo, Vincenzo Di Giuseppe. L'uomo è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizionamento e di banconote false. I militari hanno perquisito la casa dell'uomo sospettando che nascondesse cocaina: infatti hanno trovato lo stupefacente in un vaso su una mensola accanto alla porta d'ingresso, confezionato in "cipolline", per un peso totale di quasi 7 grammi. Sono state trovate anche banconote false e un proiettile calibro 38. Inoltre i carabinieri hanno riscontrato che il contatore elettrico era staccato, ma di fatto c'era l'elettricità, quindi l'uomo aveva provveduto ad allacciarsi alla rete abusivamente dal 2016. Il valore del danno è stato quantificato in 8500 euro. L'uomo, che ha precedenti penali, si trova ai domiciliari.