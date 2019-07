Brindisi, Provincia non approva documento contabile:

Con 6 voti a favore, un contrario, 5 astenuti e dubbi interpretativi sulla maggioranza necessaria, il Consiglio provinciale di Brindisi non ha approvato il documento degli Agenti contabili 2018, propedeutico all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018. Il presidente della Provincia, Riccardo Rossi, ha prima sospeso e poi chiuso la seduta consiliare, aggiornando i lavori ad altra data.

«Il Rendiconto 2018 andava a mio avviso approvato - ha sottolineato in una nota - ma c'è stata l’astensione della minoranza. C'è un dubbio interpretativo se i 6 voti della maggioranza siano maggioranza oppure no. Adesso vedremo. Convocheremo un altro Consiglio provinciale visto che non ci sono termini imposti per approvare il documento contabile. C'era anche una assenza giustificata nella maggioranza. Penso che prevarrà il senso di responsabilità - ha concluso - abbiamo 8 milioni di euro di avanzo di amministrazione con cui si possono fare lavori sulle strade e nelle scuole, per la sicurezza di tutti».