Erchie, mostra pistola giocattolo e si spaccia per cc: denunciato 38enne

BRINDISI - Carabiniere lo era soltanto per finzione, ma questo non gli ha impedito, l’altra sera, di spacciarsi in pubblico come militare dell’Arma e di mostrare una pistola (che era un giocattolo a cui era stato rimosso il tappetto rosso). I carabinieri, quelli veri, che sono intervenuti in piazza Umberto I, a Erchie, hanno denunciato il loro «collega» per usurpazioni di funzioni pubbliche e porto ingiustificato di pistola senza tappo rosso.

Il fatto è questo. L’altra sera, a Erchie, nel corso di uno spettacolo teatrale allestito in piazza Umberto I, i carabinieri della locale stazione, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte degli spettatori circa la presenza di una persona, qualificatasi più volte come appartenente all’Arma dei carabinieri, che si aggirava con fare sospetto alle spalle del palco, temendo per la incolumità degli spettatori, hanno proceduto al controllo del soggetto in questione. In questa fase i militi sono stati coadiuvati da un altro carabiniere (vero), in servizio presso la Compagnia CC di Manduria (Taranto), che in quel momento, libero dal servizio, assisteva allo spettacolo. Nel corso delle fasi di identificazione del 38enne ercolano, il sedicente militare dell’Arma ha consegnato ai suoi «colleghi» una pistola, che teneva all’interno della tasca del pantalone, rivelatasi successivamente un’arma giocattolo priva del tappo rosso completa di 6 proiettili a salve. L’arma giocattoli e i proiettili sono stati posti sotto sequestro.

A conclusione degli accertamenti, il falso carabiniere è stato deferito in stato di libertà per usurpazione di funzioni pubbliche e porto ingiustificato di pistola giocattolo senza tappo rosso.