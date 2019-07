Aeroporto Brindisi, nel 2024 arriva collegamento con stazioni ferroviarie Salento

BRINDISI - Il progetto di collegamento tra l'aeroporto del Salento e la stazione ferroviaria di Brindisi consente collegamenti veloci anche con Lecce e Taranto, territori che sono serviti dallo stesso aeroporto. Il progetto, alla presenza del ministro per il Sud Barbara Lezzi, di esponenti di Rfi, del Comune e della Regione e di Aeroporti di Puglia, è stato presentato oggi a Brindisi. E’ previsto uno stanziamento di 80 milioni di euro e la fine dei lavori nel 2024. Il raccordo ferroviario di Brindisi si collega al corridoio Bari-Napoli.

L’opera comporterà il potenziamento dei poli esterni di Bari, con la realizzazione entro il 2020 di un collegamento ferroviario dell’aeroporto di Bari-Palese (tratta gestita da Ferrotramviaria) con la Rete Ferroviaria nazionale con un innesto alle porte della stazione di Bari-Centrale. A Taranto il porto sarà collegato entro la fine del 2020 alla ferrovia; Brindisi sarà interessata dai due raccordi di collegamento di porto e aeroporto con la rete ferroviaria. Il costo complessivo dell’opera verrà finanziato tramite fondi ministeriali che rientrano nei finanziamenti Cipe. La prima fase funzionale prevede il collegamento ferroviario dell’aeroporto mediante una diramazione, della lunghezza pari a 6,254 chilometri, sulla linea adriatica in direzione di Brindisi. Il tracciato iniziale sarà di circa 3,4 chilometri. Proseguirà poi in quota tramite un viadotto che scavalcherà la statale 379 per Bari. Il tracciato si concluderà infine con la «Stazione aeroporto». La seconda fase funzionale prevede la realizzazione di due ulteriori bretelle di collegamento con le linee verso Taranto e verso Bari.

LE PAROLE DELLA LEZZI - «Deve essere una occasione di sviluppo, non so più da quanti anni si tratta di fare questo anello, se n'è parlato tanto però al di là delle chiacchiere finalmente noi stavolta lo facciamo davvero, abbiamo il progetto, abbiamo le risorse che verranno destinate nel prossimo Cipe, abbiamo creato il contenitore per poterlo finanziare, è tutto a posto, al di là di tante parole, le cose si devono fare». Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, intervenuta a Brindisi alla presentazione dei progetti di collegamento di porti e aeroporti pugliesi con la rete ferroviaria nazionale, e in particolare dello shuttle tra la stazione ferroviaria di Brindisi e l’aeroporto del Salento.