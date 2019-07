Fasano, rubò motorino parcheggiato: arrestato minorenne

I carabinieri di Fasano (Br) hanno arrestato un minorenne per furto aggravato. Lo scorso 15 maggio venne rubato un motorino, a cui era stato forzato il blocco di accensione. I militari hanno individuato l'autore del furto grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il ragazzo è stato individuato ieri pomeriggio, ma ha cercato in tutti i modi di scappare, visibilmente agitato, aggredendo fisicamente e verbalmente i militari. Infatti è stato anche denunciato per violenza e minaccia, resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Il minore è stato portato in una comunità della provincia di Lecce.