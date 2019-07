Mesagne, picchia e minaccia la madre, impedendole di uscire o ricevere visite: una 41enne in libertà vigilata

I carabinieri di Mesagne (Br) hanno sottoposto alla libertà vigilata con contestuale ricovero in una struttura psichiatrica una 41enne del luogo, per maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre. Minacce, violenze, la convivenza tra le due era diventata ormai intollerabile e fonte di costanti sofferenze: la figlia con schiaffi, calci, pugni, lanci di oggetti e minacce di morte costringeva la mamma a esaudire ogni sua richiesta. La minacciava anche di notte, costringendola a non dormire, distruggeva i mobili di casa, le impediva di ricevere visite e di uscire di casa. La donna dovrà essere sottoposta a un percorso di riabilitazione terapeutico.