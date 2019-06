Crac partecipata, torna in libertà il sindaco di S.Pietro Vernotico

BRINDISI - Il Tribunale del Riesame di Lecce ha disposto la revoca della misura cautelare ai domiciliari per il sindaco di San Pietro Vernotico (Brindisi), Pasquale Rizzo, arrestato il 4 giugno insieme al suo predecessore e a un’altra persona, nell’ambito di un’inchiesta sul crac di una partecipata.

Il sindaco è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta e nell’intera indagine sono contestate anche accuse di corruzione, peculato e furto. Dinanzi al Gip, nei giorni scorsi, Rizzo aveva spiegato di aver segnalato alla Procura egli stesso, per primo, alcune irregolarità relative alla società Fiscalità Locale, che aveva il compito della riscossione dei tributi e che è fallita nell’aprile 2017. Secondo gli inquirenti, il fallimento sarebbe stato ritardato con false dichiarazioni.

Rizzo, che si è sempre professato estraneo aalle accuse, aveva deciso di non dimettersi ed era stato sospeso dal prefetto, come prevedono le procedure in caso di esecuzione di una misura cautelare. Ora è tornato libero e a capo dell’esecutivo del Comune di cui resta sindaco.