Ostuni, minaccia di dar fuoco a un bar: arrestato 40enne

OSTUNI - Non paga il conto e minaccia di dar fuoco ad un bar: per questo un 40enne del luogo è stato arrestato dalla Polizia per estorsione aggravata. L'uomo, un pluripregiudicato del posto, dopo essere stato invitato dal commerciante a pagare gli alcolici consumati nel locale ha reagito minacciando il proprietario e i suoi familiari. Non contento ha aggredito l'uomo, raggiungendolo mentre saliva sulla sua auto e strattonandolo, con l'intento di farsi versare altri bicchieri di liquore. Durante la discussione uno dei figli del commerciante è riuscito a chiamare la polizia che una volta sul posto ha bloccato l'uomo e l'ha arrestato. Il 40enne è stato portato nel carcere di Brindisi.