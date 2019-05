Fasano: gli spararono per debito di droga, lo arrestano per favoreggiamento

I carabinieri di Fasano (Br) hanno arrestato il presunto autore del tentato omicidio del 41enne Francesco Saponaro, che lo scorso 14 marzo nella frazione di Laureto fu sparato mentre faceva i bisogni per strada. L'arrestato è Domenico Spano, 44enne, indagato per tentato omicidio aggravato, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e plurime cessioni di cocaina. Anche lo stesso Saponaro è stato arrestato: pur essendo vittima è indagato per molteplici acquisti di stupefacente (mezzo chilo di cocaina), e per favoreggiamento personale, in quanto conosceva l'identità del suo assalitore ma non l'ha rivelata ai carabinieri. Il movente è riconducibile a un presunto debito per il mancato pagamento di una partita di cocaina. Indagato per favoreggiamento anche il cugino 42enne della vittima, che dovrà presentarsi ai carabinieri.

Nella circostanza del gesto, avvenuto il 14 marzo scorso, Saponaro ha ricevuto un colpo d'arma da fuoco ad altezza torace che però gli ha raggiunto il braccio, che ha rischiato di spappolargli l'omero. Gli arrestati si trovano entrambi nel carcere di Brindisi.