Fasano, GdF sequestra 570mila euro di beni a ex contrabbandiere

La Guardia di Finanza di Brindisi ha confiscato due appartamenti e un garage al centro di Fasano (Br) per un totale di 570mila euro a un ex contrabbandiere del posto (V.S., 60 anni), gravato da numerosi delitti, specialmente per contrabbando di sigarette, e sorvegliato speciale. L'attenzione delle Fiamme Gialle è nata dopo che è emerso che l'uomo aveva a disposizione un patrimonio immobiliare sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica svolta.