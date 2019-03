In un sacco della spazzatura 8kg di marijuana: è mistero

I carabinieri di Brindisi hanno trovato un sacchetto di plastica della spazzatura contenente 8kg di marijuana, perfettamente conservata. Il sacco, perfettamente nascosto tra la vegetazione, è stato trovato in un'area tra via Perrino e via Adige, a ridosso della sponda di un canalone, accanto al tronco di un albero. La droga è stata sequestrata.