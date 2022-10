BISCEGLIE - Non ce l'ha fatta il ragazzo 20enne (V. D. P. le sue iniziali) rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto lo scorso sabato in via Vecchia Corato a Bisceglie. Il giovane è morto nella tarda serata di ieri, domenica 23 ottobre, all'ospedale "Bonomo" di Andria, dove era stato ricoverato per i traumi accusati nel tremendo impatto.

Il 20enne viaggiava con un altro ragazzo (sempre di Bisceglie) a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un'auto guidata da un 28enne di Margherita di Savoia. A riportare la peggio sono stati i due ragazzi: oltre al 20enne, subito ricoverato ad Andria, anche l'altro giovane era stato trasportato all'ospedale di Barletta per le gravi condizioni.

La notizia della morte del 20enne si è subito diffusa in tutta Bisceglie, portando con sé tanto dolore. Il giovane, infatti, era molto conosciuto anche per la sua militanza in una squadra di calcio a 5 della città.

Il sindaco Angarano sulla pagina Facebook

«La perdita di un nostro giovane concittadino - scrive - ci lascia sgomenti e ci rattrista profondamente.

È inaccettabile che a quell’età una vita possa essere spezzata così brutalmente, in un attimo, quando si è nel pieno della gioventù e si hanno così tante energie, entusiasmo, progetti di vita. A nome della Comunità esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia e stringiamo in un ideale, forte abbraccio tutti coloro che gli volevano bene».