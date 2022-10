Barletta rievoca la sua Disfida

BARLETTA - Il trionfo del mito. Onore ai vincitori. Corteo itinerante e apoteosi, come 519 anni fa, i cittadini barlettani esultano e accolgono i 13 cavalieri italiani capitanati da Ettore Fieramosca. Francesi sconfitti. L’inquieto e focoso Guy de La Motte, che aveva lanciato il guanto della sfida nell’Osteria del Sole di Veleno, soccombe insieme ai suoi soldati. Ali di folla, entusiasmo, applausi in segno di giubilo per il condottiero di Capua, per i 13 provenienti dai Comuni più disparati.

La supremazia del valore delle armi è tutta italiana e Fieramosca, già famoso per le sue qualità militari e umane diviene l’eroe della Disfida. Il fascino è intramontabile. Le ambientazioni medievali catturano l’attenzione del pubblico barlettano, dei turisti, che ammirano il corteo storico.

Edizione 2022 organizzata dall’Amministrazione Comunale con la direzione artistica di Francesco Gorgoglione e il corale coinvolgimento di risorse locali operanti nel mondo dello spettacolo. Il Corteo Trionfale, le dame, i cavalieri, gli sbandieratori, i mangiafuoco, i giocolieri, i Trombonieri “Senatore” di Cava de’ Tirreni, gli stemmi, rendono ancora più euforico il clima festante dettato da una vittoria datata 13 febbraio 1503 e rievocata all’insegna della rigenerazione e innovazione.

Un momento identitario per Barletta nota nel mondo per la Disfida. Ovazioni per il cast. Fabio Troiano, nei panni di Ettore Fieramosca, Eleonora Pedron in quelli di Elvira da Cordova, Mimmo Mancini interprete di Consalvo da Cordova, Savino Maria Italiano e Gianbattista Rossi rispettivamente Fabrizio e Prospero Colonna e Mariella Parlato, narratrice dello storico fatto d’arme.

Spettatori in visibilio anche nelle rappresentazioni antecedenti il corteo itinerante che quest’anno abbraccia l’inclusione, con la partecipazione dei ragazzi diversamente abili dell’Associazione Divine del Sud in sinergia con l’Associazione Thempus. Tra i figuranti l’apporto della Pro Loco e di Spazio Danza. Cantori e musici: Apulia Sinfonietta e Camerata Musica Antiqua.

L’Investitura e il Giuramento dei 13 italiani avvengono nella suggestiva cornice di Piazza Marina. In vista i purosangue bardati e pronti per il certame mentre i cavalieri con le pesanti corazze giurano di voler morire piuttosto di uscire sconfitti dal campo di battaglia. Folla assiepata e attenta per i frammenti di storia divenuti celebri e scanditi nei giorni precedenti con iniziative curate da numerose realtà del territorio.

Apprezzamenti per l’Offesa andata in scena sabato scorso nella Piazza antistante il rivellino del Castello e curata dall’Associazione Bardulos; il “Cunto di Fieramosca” di Gianluigi Belsito con Vanna Sasso in Vico Brancaleone, e poi la piacevole e godibile parentesi musicale “Suoni Mediterranei” concerto di percussioni e fisarmonica con Pepperino (Peppe Leone) e Giuseppe Volpe. E ancora le attrattive di sempre, le scaramucce tra spadaccini, l’effetto degli sputafuoco alimentati dalla bravura e dalla passione dei gruppi storici. Lodevole l’impegno profuso da “I Fieramosca”, “I Brancaleone”, reduci dal primato conquistato lo scorso 11 settembre a Castellaneta al Festival degli Sbandieratori, da i “Cavalieri del Mito” che insieme all’APS “Room to Play” insegnano, tra sorrisi e divertimento, la storia e la vestizione del Cavaliere; mentre “L’Onda del Respiro” tra energia ed equilibrio propone le “Atmosfere Rinascimentali” con le tecniche yoga.

La nutrita parentesi dell’animazione con le attività di “Magicabula”, “Teatro Nuovo” e “Teatro del Pollaio”. Rilevante la sinergia con le guide turistiche per l’itinerario nei luoghi della Disfida (ArcheoBarletta, Aufidus, Ctg “Gruppo Leontine”, DIDA.ART, Free Walking Tour Barletta, Virgilio), la preziosa opera di sartoria firmata da Maristella Capozza, Carmela Calabrese, Lucia Caporusso, Maria Delicio, Rosa Lattanzio, il trucco e parrucco dello Studio Diviesti e i servizi logistici della Cooperativa Sette Rue. Singolare e simpatica “La Carrera della Disfida” 13 staffette per 13 atleti, organizzata in collaborazione con la Barletta Sportiva vinta dal Distaccamento dell’82° Reggimento Fanteria Torino di stanza alla Caserma Stella di Barletta. Tra passato, presente e futuro, la Disfida 2022 va in archivio con lo show di Pirofantasy e del visual artist Alessandro Vangi.