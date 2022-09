Trani, hashish all'interno della sala da giochi: giovane denunciato

TRANI - Droga all'interno di una sala giochi, è stata scoperta dalla polizia a Trani. Nel corso delle attività sono state attenzionate soprattutto le aree della città dove, specie nelle ore serali, si concentra la maggior parte dei giovani; contemporaneamente sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di alcuni pregiudicati.

Gli agenti della squadra di PG del Commissariato, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine e di una unità cinofila, hanno controllato una sala giochi ubicata nella zona sud della città; dentro il locale, al momento dell’arrivo dei poliziotti, erano presenti numerosi avventori; uno di questi ha insospettito, col proprio atteggiamento, gli agenti che lo hanno sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish diviso in dodici stecchette, pronte per essere spacciate. Il giovane, incensurato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini dello spaccio.

Successivi accertamenti sempre dentro la sala giochi hanno consentito di rinvenire un altro involucro di stupefacente che era stato abilmente nascosto per eludere il controllo dei poliziotti e denunciare un altro avventore. Determinante ai fini del buon esito dell’operazione è stato il fiuto del pastore tedesco dell’unità antidroga messa a disposizione dalla Questura di Pescara che ha permesso di recuperare circa 50 grammi di hashish. Nel corso del servizio sono stati effettuati anche dei controlli nella città con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale che hanno effettuato diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 151 persone e controllati 76 veicoli.

Una persona è stata sanzionata per guida senza patente mentre due giovani sono stati segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente detenuta per uso personale.