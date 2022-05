Comunali, quattro candidati sindaco a Barletta: M5S corre da solo

BARLETTA - Sono quattro i candidati a sindaco che si sfideranno a Barletta. Il sindaco uscente, Cosimo Damiano Cannito, sfiduciato ad ottobre 2021 in Consiglio comunale, guiderà la coalizione di centrodestra con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e una lista civica; la candidata del centrosinistra è Santa Scommegna, ex dirigente del Comune di Barletta, sostenuta da Partito Democratico, Psi e da liste civiche collegate al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il centro sinistra barlettano non conta sul supporto di Sinistra Italiana, che ha il proprio candidato, Carmine Doronzo, e del Movimento 5 Stelle, la cui candidata a sindaco è Maria Angela Carone.