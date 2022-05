Manca la postazione del 118: turista 65enne si sente male e muore a Castel del Monte

ANDRIA - Erano circa le 13 di ieri quando un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore, mentre si trovava in visita a Castel del Monte. Una tragedia che ha lasciato i presenti col fiato sospeso mentre si consumava inesorabilmente. L’uomo, un turista proveniente dalla provincia di Lecce, ha avvertito qualcosa che non andava mentre sostava in un bar della zona del maniero federiciano. Poi il malore, la chiamata dei soccorsi, e i minuti di attesa estenuanti. L’equipe sanitaria del 118 è arrivata sul luogo in circa 15 minuti dopo essere partita da Andria, dopo la segnalazione alla centrale operativa di Bari. Una corsa che purtroppo non è stata sufficiente. All’arrivo dei sanitari l’uomo era ormai deceduto, a nulla sono serviti i diversi tentativi per rianimarlo.

