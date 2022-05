Evasione fiscale: sequestrati beni per quasi 1mln di euro nella Bat a due società e al loro rappresentante

La Guardia di Finanza di Barletta ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, dislocati in varie regioni d'Italia, e disponibilità finanziarie, nei confronti di due società e del loro rappresentante legate, per un ammontare di quasi 1 milione di euro (960mila). L'attività di indagine, coordinata dalla Procura di Trani, ha permesso di scoprire l'omissione in quattro differenti periodi di imposta del versamento di ritenute.

Il mancato pagamento del tributo ha concretamente violato la libera concorrenza e il libero mercato, avvantaggiando indebitamente la società in danno alle imprese sane e rispettose delle regole. Le indagini hanno permesso di individuare cospicue

disponibilità finanziarie, numerosi immobili e svariati terreni da sottoporre a sequestro per un valore pari alla concorrenza della somma non versata all'erario