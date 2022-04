BARI - Manca personale tra le forze dell'ordine nella provincia Bat, e così il sindaco Antonio Decaro scrive alla ministra Lamorgese per chiedere rinforzi.

Alla Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, Decaro ha chiesto di adeguare la dotazione organica per garantire sia i presidi sul territorio che i servizi di polizia giudiziaria.

Dal momento che 4 Comuni per un totale di 150 mila abitanti della Città metropolitana di Bari rientrano nel circondario giudiziario di competenza del Tribunale di Trani, nei giorni scorsi, il sindaco metropolitano aveva incontrato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti, condividendo la grave carenza di presidi di contrasto alla criminalità sul territorio di competenza della suddetta Procura.

«Non le nascondo la mia preoccupazione per la situazione che mi è stata descritta in un momento molto particolare in cui i segnali inquietanti di ripresa delle attività criminali potrebbero compromettere lo sviluppo economico e sociale di un intero territorio che ha già sofferto tantissimo nel periodo dell’emergenza pandemica – sottolinea Decaro nella lettera alla Ministra - per questo mi trovo costretto a scriverle per richiamare la sua attenzione sulla situazione affinché possa valutare la possibilità di un provvedimento che possa rafforzare l'organico di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sul territorio indicato».