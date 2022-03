Istituito ad Andria il Centro di registrazione dei cittadini ucraini scappati dalla guerra

ANDRIA - Il Comune di Andria, in relazione alla crisi in atto in Ucraina e in previsione del conseguente flusso migratorio che sta già interessando anche il territorio di questa Città, su conforme indicazione della Prefettura, ha organizzato un apposito Centro di registrazione dei cittadini ucraini. La registrazione dei cittadini ucraini si rende necessaria per assicurare agli interessati i necessari primari interventi di assistenza sanitaria e di studio, per i soggetti in età scolare, nonché per informare tempestivamente le autorità di Polizia ai fini del rilascio dei permessi di soggiorno e di flussi informativi verso il Ministero dell'Interno.

Il Centro di Registrazione è stato già attivato presso gli uffici del Settore Servizi demografici del Comune di Andria, siti in piazza Trieste e Trento. Il Centro è operativo secondo il seguente calendario settimanale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il sabato dalle 8.30 alle 11.30. Per informazioni: contattare i seguenti recapiti telefonici: 3371242395 – 0883290306 – 0883290494 – 0883290467 – 0883290528 - 0883290485 recapitare mail al seguente indirizzo: anagrafe@cert.comune.andria.bt.it Il referente è il dott. Sabino Bafunno

Detto Centro ad avvenuta registrazione dei profughi provvederà ad inoltrare tempestive comunicazioni alla Dipartimento Prevenzione della Asl Bat, per la doverosa assistenza sanitaria, alla locale Questura, per gli adempimenti istituzionali di competenza ed ai servizi territoriali di istruzione, per la continuità degli studi dei minori. Tutti gli enti e i soggetti privati che ospitano i profughi ucraini sono invitati ad attivarsi affinché impartiscano idonee informazioni ai profughi, finalizzate ad ottenere dalle istituzioni locali una doverosa e tempestiva risposta di solidarietà e aiuto.