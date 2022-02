Barletta, raffiche di vento e alberi caduti: disagi in città per il maltempo

BARLETTA - Pioggia intensa, vento forte e temperature rigide, continuano a caratterizzare il weekend delle città marittime della Bat. Il meteo sta creando non pochi problemi nei centri della sesta provincia. A Barletta, si sono registrate diverse cadute di alberi, che per fortuna non hanno comportato feriti tra i passanti e danni tra le auto parcheggiate e in transito. Le forti raffiche di inizio mattinata, infatti, hanno divelto un grosso albero su viale Regina Elena, all'imbocco per la litoranea di Levante. Il tronco è caduto proprio sulla sede stradale, impedendo il passaggio dei veicoli. La strada è stata chiusa per provvedere alla rimozione della pianta. La caduta di alberi più piccoli è avvenuta in altre zone della città, ma con conseguenze più contenute.