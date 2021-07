Spinazzola, crollato un pezzo dell’ex ospedale

Spinazzola - L'incuria denunciata da anni e il maltempo delle scorse sere: un mix quanto mai efficace per il vecchio edificio che ospitava l’ospedale, edificato nel lontano 1513. L’edificio storico «Santa Maria La Civita» è di proprietà della Asl Bat.

Un ex ospedale che era convento dei Cappuccini “Santa Maria La Civita” e per salvare il quale si era spesa per anni l’associazione “Spinazzola Ospitale” guidata da Rocco Guidone .

Lo storico vecchio ospedale, erroneamente indicato come quello dei Templari (che in realtà si trova nel borgo antico della città), in seguito a maldestri interventi effettuati sulla struttura più di trent’anni fa, versava già in precarie condizioni statiche.

La struttura aveva in passato registrato il crollo parziale delle volte corrispondenti alla chiesetta dei cappuccini e presentava lesioni su tutta la facciata esterna.

«Un edificio per bellezza simbolo della città, tant’e che grazie all’impegno nella raccolta firme promossa da “Spinazzola in movimento giovani” era anche entrato nella classifica italiana de “I Luoghi del Cuore” da salvaguardare promossa dal Fai» ricorda qualcuno.

Ma l’impegno con il Fai prevedeva anche l’elaborazione di un progetto di massima per la salvaguardia del bene, fra l’altro già tutelato dalla Soprintendenza. Progetto mai elaborato con la Asl Bat che risulta proprietaria dell’immobile.

L’associazione “Ospitale” in passato grazie ad alcuni fonti raccolti per evitare il definitivo crollo dell’ex ospedale, aveva persino fatto applicare delle strutture in acciaio per contenere la facciata esterna. Ma le lesioni sui muri sono diventate squarci, le stanze crollate lasciate alle intemperie, la struttura in preda di vandali. Il maltempo, poi, ci ha messo ben poco l’altra sera a far cadere giù un angolo dell’edificio, riportando alla mente di tutti la sua fatiscenza e la necessità di intervenire. Per non cancellare definitivamente un pezzo di storia.