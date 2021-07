Regione Puglia: in arrivo 18 mln per completare la SP3

BAT- «Siamo pronti a sostenere un progetto che ha un rilievo molto superiore ai già forti bisogni espressi dalle comunità di Spinazzola e Minervino Murge, ma occorre avere un progetto definitivo, meglio se esecutivo». Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, in occasione del sopralluogo svolto, stamattina, sull'ex strada regionale 6 della Murgia Centrale, nei due tratti che, nella provincia di Bat, collegano l’autostrada A14 ai Comuni dell’entroterra murgiano.

«Il casello autostradale di Canosa di Puglia - ha osservato il vicepresidente della Regione Puglia - è la porta di ingresso verso la Murgia e sappiamo quanto sia strategica la piena accessibilità a un’area particolarmente dinamica in termini di flussi turistici e di mobilità quotidiana di persone e merci, non a caso è stata pensato e progettato un asse così importante che sarebbe assurdo non completare». Gli interventi sull'ex Regionale 6, diventata Strada Provinciale 3, servono a completare, in particolare, il tratto tra Minervino Murge e Spinazzola e per realizzarli si stimano necessari circa 18 milioni di euro.

«Il completamento della strada Provinciale 3 che collega Canosa di Puglia a Spinazzola rappresentata un’opera fondamentale per la provincia Bat, il sopralluogo di questa mattina alla presenza del vicepresidente Raffaele Piemontese testimonia l’attenzione della Regione al tema delle infrastrutture», aggiunge il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Filippo Caracciolo.