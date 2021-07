Barletta, litoranea di Ponente off limits alle automobili

Barletta - Sarà difficile da oggi e sino a martedì mattina accedere alle spiagge libere e agli stabilimenti balneari sulla litoranea di Ponente nel tratto che va dall'intersezione del Porto sino all'incrocio con via San Samuele. Circostanza che ha già sollevato dubbi, perplessità e soprattutto proteste dei gestori dei lidi e dei locali, tanto che qualcuno minaccia di chiudere il proprio esercizio nei suddetti giorni. Questa è la conseguenza di un’articolata ordinanza dirigenziale del settore comunale Servizi di Vigilanza - Ufficio Traffico, a firma del dirigente Savino Filannino e del responsabile Utt Francesco Attolico, emanata in occasione della Festa per i Santi Patroni della città avente lo scopo (?) di disciplinare la viabilità e tutelare la sicurezza pubblica in vista della grande affluenza. In buona sostanza l'ordinanza regolamenta la sosta ed il transito dei veicoli nelle strade interessate dall’evento, dalle 06 di oggi alle 2 di martedì prossimo.

Le limitazioni riguardano: il lungomare Pietro Paolo Mennea e la controstrada per l’allocazione di bancarelle e automarket; le piazze Castello e Marina, le vie Carlo V D’Asburgo, Mura S. Cataldo, S. Andrea, Mura del Carmine, Ferdinando Cafiero, delle Capitanerie di Porto, Cristoforo Colombo, Prascina, San Samuele e il tratto stradale della Lega Navale adiacente via Cafiero. Inoltre, dal 10 al 12 luglio, è disposta la revoca dell’ordinanza sui parcometri ma solo per il tratto del lungomare Mennea da via San Samuele a fine via Cafiero.

Infine, il Comune riferisce che «parcheggiare sarà possibile, a pagamento, in via Leonardo da Vinci e nelle zone dedicate del Lungomare Mennea. Gratuito il parcheggio a raso del centro commerciale Ipercoop». L'ordinanza ha scatenato le proteste dei titolari dei lidi e locali compresi nel tratto tra il Porto e via San Samuele, ma anche di quelli non interessati: la chiusura al traffico avrà ripercussioni sia sui cittadini, costretti a lasciare l'auto molto distante dalla spiaggia e dal lido (si pensi ai disabili, anziani e famiglie con bambini piccoli), sia sull'attività degli stessi stabilimenti balneari e degli esercizi. In pratica, le limitazioni scoraggeranno molta gente a rinunciare al mare. Oltre a creare disagi alle attività dei lidi e dei locali nel momento in cui iniziavano a intravedere una ripresa post Covid-19. Certo le limitazioni sono solo per tre giorni. «Ma guardacaso – riferiscono alcuni gestori – coincidono con un periodo di grande affluenza ai lidi e ai locali per via della festa patronale. E la prospettiva è quella di registrare quei mancati introiti che ancora ci danneggerebbero».