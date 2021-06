Bisceglie, spaccia cocaina, eroina e hashish nascoste nei palloncini: arrestato

I carabinieri di Bisceglie (Bt) hanno arrestato in flagrante D.N., 50enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dopo alcuni appostamenti sono riusciti a localizzare il luogo dove D.N., nascondeva e preparava gli stupefacenti destinati al mercato, e sono riusciti a coglierlo sul fatto, trovando complessivamente, suddivisi in vari involucri, 160 grammi di cocaina, 140 grammi di eroina, 50 grammi di hashish, sostanza da taglio, bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Buona parte delle sostanze era contenuta in palloncini di gomma gonfiabili, probabilmente espediente utilizzato dal pusher per preservare la sostanza dagli agenti atmosferici. L’arrestato si trova nel carcere di Trani.