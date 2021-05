Domani al via la Mezza maratona di Barletta

E' tutto pronto per la «Volkswagen Half Marathon» organizzata dalla A.s.d. «Barletta Sportiva» che si correrà domani, domenica 16 maggio, dal fossato del castello di Barletta. All’evento sportivo fortemente voluto dal presidente Enzo Cascella si cimenteranno oltre 900 atleti che sono arrivati da tutta Italia. Pettorale numero 1 al barlettano Mimmo Ricatti.

E' stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico – Settore Servizi di Vigilanza, l’ordinanza dirigenziale per disciplinare la circolazione veicolare che prevede un lungo un articolato itinerario che include sia alcune vie del centro cittadino che litoranee e tratti extraurbani.

I provvedimenti sono organici alle consuete misure preventive, utili a rafforzare la sicurezza, disciplinare la circolazione e a superare qualsiasi pregiudizio per la pubblica e privata incolumità. Per domani, lungo i percorsi di gara, sono stati quindi istituiti i divieti di sosta con rimozione e i divieti di transito a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 7 alle 14.

La gara, fortemente voluta dal presidente Enzo Cascella, è tra le prime occasioni che permette ai corridori di riprendersi i suoi spazi.

Tutti i partecipanti devono indossare la mascherina prima e dopo la gara e nei primi 500 metri di gara; la partenza deve avvenire con il distanziamento fisico di almeno un metro e divisi in sottogruppi. Inoltre molto importante è l'utilizzo della tecnologia che permetterà di far correre in tranquillità con l’introduzione del real time. «Siamo molto contenti per questo evento che racconta il desiderio di tutto il mondo dell’atletica di voler riprendersi i suoi spazi», ha dichiarato Cascella.