Trani, dopo il tam tam sui social ritrovato il furgone rubato a Nazionale calcio in carrozzina

TRANI - È stato ritrovato in tarda serata in Contrada Puro, sulla strada tra Trani-Andria il furgone rubato la notte scorsa a Trani, nei pressi della Chiesa dei Santi angeli custodi all’associazione sportiva 'Oltre Sport' e di Famiglie Sma, che custodiva due costose sedie a rotelle con motore elettrico e tutta l’attrezzatura sportiva. Dopo il tam tam sui social finalmente una buona notizia: il furto infatti stava mettendo a rischio la partecipazione di cinque atleti pugliesi al primo ritiro della nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica, a Jesolo il 13 maggio.

A segnalarlo un cittadino che ha chiamato il 112 confermando di aver rinvenuto un furgone bianco targato con all'interno del materiale sportivo e due sedie per disabili. Il furgone risulta essere danneggiato nella parte relativa al blocco di accensione. Sembra che non manchi nulla. I carabinieri di Trani hanno contattato il titolare della società sportiva per la restituzione.

L’atleta Donato Grande spiega che «il furgone è sensibilmente danneggiato» mentre «non riusciamo a capire» lo stato dell’attrezzatura.

IL COMMENTO DI EMILIANO E BOTTARO - «Si può ricominciare», scrive il governatore pugliese Michele Emiliano su Facebook. Mentre il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, sottolinea che «i danni si riparano e il sogno non si spezza».