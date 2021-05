Trani, rubato il furgone della Nazionale di calcio in carrozzina

Trani - Il furgone della «Oltre Sport», pronto a partire per il ritiro della nazionale italiana di calcio in carrozzina a Jesolo, è stato rubato la notte scorsa a Trani, nei pressi della Chiesa dei Santi angeli custodi. «Nel furgone - è detto in un appello lanciato sui social - ci sono le nostre carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i nostri sogni e sacrifici. Vi prego condividete e aiutateci a ritrovarlo». L’appello ha raccolto numerose attestazione di solidarietà su facebook.