Sparatoria ad Andria, fermato l'aggressore dopo due giorni di latitanza: «Lite per questioni di donne»

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Andria sono riusciti a bloccare a Bisceglie (Bt) il giovane aggressore che due giorni fa aveva sparato ad Andria ferendo due persone, in via Indipendenza. Si tratta di L.F., pregiudicato andriese ventiseienne, che ha sparato un primo colpo, ferendo lievemente ad una caviglia il primo giovane. Nel frattempo il secondo fuggiva a bordo di una bici elettrica, inseguito a breve distanza in auto dall’aggressore che, raggiuntolo nella corte di alcuni palazzi popolari di via Indipendenza, lo affrontava con l’arma in pugno; a questo punto venivano esplosi altri due colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha colpito la seconda vittima nella zona inguinale. L.F. fuggiva subito a bordo della sua autovettura dandosi ad una breve latitanza terminata ieri pomeriggio. Il giovane ha confessato spiegando che l’aggressione era maturata nell’ambito di un litigio «per questioni di donne», ed è accusato di tentato omicidio, possesso e porto di arma clandestina, la violazione della sorveglianza speciale alla quale lo stesso era già sottoposto. Si trova in carcere.