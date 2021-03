Margherita di Savoia, si allenavano in 9 in palestra nonostante il Covid: multati

La Guardia di Finanza di Margherita di Savoia (Bt), durante uno dei numerosi controlli ha scoperto nove ragazzi che si stavano allenando in una palestra il cui titolare ha aperto al pubblico, in violazione delle disposizioni anti-Covid, permettendo ad alcuni clienti di praticare attività fisica al suo interno, in sala pesi e nell’area fitness.

La struttura di oltre 400 mq, sede di un’Associazione Sportiva Dilettantistica nel comune, aveva serrande abbassate e insegne

spente, ma era solo in apparenza chiusa, perché i clienti entravano dall’ingresso posto sul retro dello stabile. Ad insospettire i finanzieri è stata la presenza costante di autovetture parcheggiate all’esterno dell’edificio, diverse nell’arco di poche ore. Al termine di un breve appostamento, i militari sono entrati nella struttura, individuando il titolare dell’Associazione Sportiva intento a seguire, nelle vesti di trainer, l’attività fisica dei propri associati, impegnati con le diverse attrezzature sportive.

Sia al titolare del centro sportivo che ai frequentatori che si stavano allenando è stata contestata la violazione delle disposizioni anti-Covid, ed è stata proposta per ciascuno di loro la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Proposta anche la chiusura temporanea dell'attività.