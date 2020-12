Carlo J Laurora, da Trani alla scoperta del mondo: i suoi viaggi raccontati in un libro

Carlo J. Laurora, 28enne tranese giramondo, è un viaggiatore. «Preferisco dire vengo piuttosto che vivo perché effettivamente mi sento di abitare ovunque nel mondo», premette in questa intervista che fa sognare.

La sua passione per i viaggi, attualmente, gli consente di organizzare viaggi di gruppo per «poter portare gente a vivere esperienze indimenticabili» e di «raccontare questi viaggi online tramite il mio profilo @italianyes su Instagram».

Allora Carlo cosa significa per te viaggiare?

«Viaggiare è ciò che più si avvicina al concetto di libertà per me. Quando viaggio mi sento libero di essere chi voglio, di fare ciò che voglio e quando voglio. È la dimensione in cui più sento me stesso. Quando sei in viaggio non c’è nessuno pronto a giudicarti per qualunque cosa tu faccia, nessuno si aspetta nulla da te, e quando hai qualcosa nella testa sei costretto ad ascoltarti».

Da quando ha iniziato?

«Ho iniziato a viaggiare frequentemente appena ne ho avuto la possibilità, mettevo da parte dei soldi e inizialmente viaggiavo in Europa grazie alle compagnie low cost che prendevano piede e grazie agli ostelli che mi permettevano di spendere pochi soldi per dormire. Non mi è mai interessata la comodità ma ho sempre ricercato principalmente le esperienze, mi fanno sentire più ricco, nell’accezione migliore che possa avere questa parola».

Consigli per chi vorrebbe viaggiare ma non ha coraggio per farlo.

«A quanto pare sono tantissime le persone che vorrebbero girare il mondo ma che non hanno il coraggio per farlo. Oggi viaggiare è diventato più semplice che mai. Molto spesso consiglio di fare delle prime esperienze in gruppo se non si ha già qualcuno disposto a partire. Qualche anno fa mi sono accorto di questa esigenza ed ho fondato un tour operator online chiamato Sivola.it, organizziamo viaggi di gruppo in ogni angolo del pianeta e pensiamo a tutto noi in modo tale che chi viene con noi deve solamente pensare a viversi l’esperienza».

Ci racconta il viaggio dell'aurora boreale.

«A metà ottobre sono stato assalito dalla noia come spesso mi succede quando non posso fare ciò che voglio come in questo strano periodo, non posso organizzare gruppi da marzo quindi in questo periodo ho pensato di dedicarmi a viaggi "per me”.

Consultando le previsioni delle aurore boreali mi sono reso conto che era in arrivo una delle tempeste solari più forti degli ultimi tempi, da qui l’idea.

Pubblico una storia sul mio profilo Instagram con le previsioni appunto ed il mio amico Daniel Mazza mi risponde immediatamente con un “Andiamo”, e siamo andati. Siamo partiti in auto dall’Italia, io sono partito dalla mia città, Trani. Abbiamo guidato senza sosta per 4 giorni e siamo arrivati nella regione della Lapponia Svedese. Eravamo a caccia dell’aurora boreale e volevamo raccontare a chi ci segue online come fare per trovarla. Non è stato semplice, a complicare la situazione tutte le frontiere da superare che in questo periodo sono tornate in una condizione a cui la mia generazione era tutt’altro che abituata. Controlli dei documenti ad ogni frontiera e mille domande dalla polizia. Ciò che conta però è che dopo mille peripezie ce l’abbiamo fatta, ed una notte siamo riusciti ad ammirare e riprendere una delle aurore boreali più forti che abbia mai visto».

Altre esperienze vissute?

«Questa non è stata la prima esperienza di viaggio fuori dagli schemi. Nel 2018, sempre a causa di quella noia di cui raccontavo prima, sono partito sulle orme di Marco Polo. Ho percorso tutta la Via della Seta partendo da Shanghai in Cina sino ad arrivare a Roma, il tutto senza prendere aerei!

Ho attraversato tantissimi paesi di cui generalmente non sappiamo nulla, ho dormito in casa di gente sconosciuta, ho mangiato le cose più strane e percorso strade che sembravano non avere una fine.

È stata un’esperienza di viaggio folle e in quanto tale non potevo lasciarla perdere tra i ricordi, così durante il viaggio ho scritto un diario di bordo che oggi è diventato un libro che si chiama “Abito il mondo, la Via della Seta senza aerei”. Ho deciso di seguire la strada dell’autoproduzione, per questo motivo nel caso in cui voleste leggerlo potete trovarlo solamente online».

Libri di lettura da leggere?

«A questo punto mi sento di consigliare il mio diario per chiunque abbia voglia di saperne di più o a chiunque cerchi ispirazione per partire».

Qual è il viaggio che sogna?

«Viaggi e sogni sono due parole che vanno molto d’accordo. Il mio prossimo grande sogno è quelli di percorrere tutta la Panamericana, partire dall’Alaska sino ad arrivare nella terra del Fuego in Argentina. Credo che sarà la prima cosa che farò quando il mondo tornerà un posto normale».

Il viaggio che non farebbe mai.

«Non c’è un viaggio che non farei mai in realtà. Penso che tutte le esperienze abbiano un valore. Tendenzialmente non sono fatto per le vacanze relax nei villaggi turistici quello mi annoierebbe, ma mi hai chiesto di un viaggio che non farei mai e quello non è sicuramente definibile tale».

Preferisce viaggiare da solo o in compagnia?

«Credo che l’essere umano non sia fatto per stare da solo. La cosa più bella quando fai qualcosa di straordinario è poterlo ricordare con un’altra persona. Preferisco di gran lunga viaggiare in compagnia, ma solo se la compagnia è quella giusta».