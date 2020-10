Barletta, maxi finanziamento da 750mila euro per rilanciare Canne della Battaglia

BARLETTA - «Una conquista per il sito di Canne della Battaglia che si rende ricettore di un finanziamento pari a 750 mila euro. Una conquista, solo un inizio, per completare il grande lavoro a cui ho preso parte personalmente insieme alla Fondazione archeologica canosina, a un gruppo di valenti professionisti, ai rappresentanti istituzionali regionali e comunali e che vede impegnate, mai come ora, le comunità di Barletta e Canosa di Puglia per rendere maggiormente attrattivo e per realizzare un sistema strutturale di economia turistica innovativa sul nostro straordinario territorio».

A dichiararlo è l’ex consigliere regionale, e consigliere comunale di Barletta Ruggiero Mennea, a seguito della decisione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di finanziare, per la programmazione ordinaria 2020, un intervento di restauro delle strutture archeologiche e realizzazione di percorsi di fruizione a Canne della Battaglia. Un risultato che si connette perfettamente con la legge su Canne a firma del consigliere.

«Si continua e si continuerà a lavorare per portare a termine un progetto ampio, di respiro internazionale, che vede al centro un legame virtuoso tra il sito di Canne della Battaglia e il parco archeologico di Canosa di Puglia. La sana politica ha bisogno di più tempo per realizzare obiettivi, certo, – prosegue il consigliere Mennea - ma i risultati raggiunti possono configurarsi quale beneficio unico e concreto per la collettività presente e futura. La politica ha il dovere di costruire un pezzo di futuro migliore»..