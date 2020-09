Barletta, addio a Pasquale meccanico alla Ferrari morto per infarto

BARLETTA - Chi lo ha conosciuto continua a non crederci. E sopratutto a piangere. Del resto morire, improvvisamente, a 37 anni è una tragedia per tutti. Ha destato molto cordoglio la morte del barlettano Pasquale Caporusso per tutti affettuosamente Paky.

Questo sfortunato 37enne è stato stroncato da un infarto nei giorni scorsi durante una vacanza in Salento. Sebbene soccorso dal 118 non è stato possibile salvarlo e per accertare le cause la Procura di Lecce ha disposto l’autopsia.

Sconvolta la mamma Angela, le sorelle Luisa, Teresa, Sabrina e tutti i parenti e gli amici durante i funerali che si sono tenuti sabato nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

Pasquale, persona cordiale e sempre disponibile, dopo gli studi aveva lasciato Barletta in direzione Nord per approdare alla scuderia Ferrari in qualità di operaio specializzato.

A Maranello, dai primi anni del 2000, nell’ultimo periodo era passato alla «Gestione sportiva» dello storico marchio del mitico «Drake».

Residente a Sassuolo si era fatto apprezzare per la sua capacità di essere rispettoso e sempre attento nei modi e nelle maniere.

Tra le sue passioni anche la musica e il canto a tal punto che, grazie alle sue qualità canore, ha fatto parte di band dove cantava come solista. Amava Zucchero e quando con la sua «cover band» si esibiva ai matrimoni e in chiesa tutti rimanevano stupiti per le tonalità che raggiungeva. In via Canosa, dove abita la famiglia, tanti i necrologi che hanno voluto ricordare «una persona per bene».

Innumerevoli i commenti e le testimonianze di affetto sui social.

Davide Mantegna, anch’egli barlettano e amico da sempre, ha scritto: «Abbiamo cantato, studiato, viaggiato, mangiato e pure lavorato insieme, a distanza o a volte più vicini, cresciuti insieme. E poi te ne vai così dopo 30 anni d’amicizia! Ciao Paky non ti dimenticherò mai».

La terra ti sia lieve.