Trani, rapinarono e sequestrarono un autotrasportatore: arrestati padre e figlio

Sono accusati di aver rapinato e sequestrato il 16 marzo 2018 un camionista che trasportava prodotti ittici sulla ss16 bis all’altezza dello svincolo Trani Nord. Per questo motivo padre e figlio, rispettivamente di 63 e 34 anni, con precedenti penali, sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ed eseguita dai carabinieri: le accuse, in concorso tra loro e con altre persone in via di identificazione, sono di sequestro di persona, ricettazione, rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e possesso di segni distintivi contraffatti.

Quel giorno un commando composto da quattro persone bloccò e rapinò il dipendente di una ditta di Triggiano (Bari) lungo la statale 16. Tre dei quattro rapinatori, incappucciati ed armati di pistola, fucile a canne mozze e mitraglietta, simulando un posto di blocco della polizia, costrinsero il camionista a fermarsi ed esplodendo a scopo intimidatorio, un colpo d’arma da fuoco. I malviventi gli rapinarono la somma in contanti di 2.500 euro poi caricarono la vittima a bordo di un veicolo, mentre uno di loro si mise alla guida del furgone della vittima. Il camionista venne rilasciato dopo poco più di un’ora. I rapinatori gli riconsegnarono il furgone completamente svuotato della merce, per un valore di circa 6.500 euro. Secondo le indagini dei carabinieri, il 34enne faceva parte del commando che ha bloccato la vittima mentre il padre invece fornì la base logistica per il trasbordo della merce rubata.