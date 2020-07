Andria, il Movimento 5 Stelle punta su Coratella

ANDRIA «Metodo, competenza e serietà». Questa la mission di Michele Coratella, il candidato sindaco del movimento Cinque Stelle, pronto a rimettersi in gioco per la seconda volta. A distanza di cinque anni fa dalla sua prima candidatura, ecco nuovamente l'avvocato pentastellato pronto per una nuova competizione elettorale. Ieri la sua presentazione alla città, alla presenza del deputato andriese Giuseppe D'Ambrosio e della consigliera regionale andriese Grazia Di Bari. «Rispetto a cinque anni fa – dice Michele Coratella - è cambiata Andria in peggio e mentre noi siamo cambiati in meglio, perché in questi anni di opposizione al governo cittadino, abbiamo acquisito tantissima competenza che probabilmente prima non avevamo a sufficienza».

Lo slogan a supporto della campagna elettorale è “Energia del cambiuamento”. «Siamo reduci da 10 anni negativi della precedente amministrazione comunale e stiamo cercando di metterci alle spalle la durissima emergenza Covid. Sicuramente serve energia per tutti -aggiunge Coratella -. Abbiamo utilizzato la formula di Einstein per essere originali: Mc al quadrato, dove Mc sono le iniziali di Michele Coratella. Serve tanta energia da parte di tutti per risollevare la città. Vorrei coinvolgere la classe dirigente andriese e i cittadini perché Andria possa ripartire davvero. Non ho la bacchetta magica, ma vogliamo il bene della città.

La priorità del mio programma è il ripristino dell'ordine e della legalità. Con il ripristino della sicurezza si ha anche un miglioramento delle condizioni economiche di una città che in questo momento è fortemente depressa. Non meno importante è il tema della salute, dove continueremo a porre l'attenzione sulla discarica di San Nicola La Guardia che deve ancora essere bonificata, e poi ci batteremo affinché la vicina cava dei "Fratelli Acquaviva" non venga trasformata in un'altra discarica, così come era stato previsto. Un terzo argomento che mi sta a cuore è la mobilità alternativa: ho sempre detto che al posto delle tante strisce blu vorrei le corsie preferenziali dei bus cittadini. Una cosa importante è disincentivare l'uso dell'auto propria. Nel nostro mandato, infine, andremo a interloquire con il governo per risolvere l'annosa questione del pre dissesto. L'obiettivo è di avere una città sicura, sana e vitale».

Due le liste a supporto: quella del movimento Cinque Stelle e una seconda lista civica, che costituisce la novità rispetto a 5 anni fa. «È una partita entusiasmante e saremo sicuri protagonisti di questa campagna elettorale con altri 4 candidati – conclude Coratella -. Faremo il massimo per arrivare al ballottaggio e state tranquilli che non ci apparenteremo con nessuno. Sia ben chiaro che la situazione nazionale non ha nulla a che vedere con quella locale. Quindi ad Andria, i Cinque Stelle viaggiano da soli».