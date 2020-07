Trani, minacce ed estorsioni ai genitori per comprare alcol: arrestato 50enne

I Carabinieri di Trani (Bt) hanno condotto in carcere un tranese V.A., classe 70. Dal 2018, i due anziani genitori dell'uomo erano costretti a convivere con un figlio violento, che oltre a minacciarli di morte, li sottoponeva a numerose violenze fisiche, anche quando rifiutavano di dargli soldi per comprare alcolici. L'uomo chiedeva dieci euro ogni tre giorni, apparentemente una somma irrisoria, ma per i genitori ultraottantenni era l'unica fonte di sostentamento.

Qualche giorno fa, a seguito di un ennesimo litigio, alla porta di casa hanno bussato i Carabinieri, proprio mentre i genitori consegnavano la somma di denaro richiesta dal figlio estorsore. A.V. si è opposto con violenza ai militari, continuando tra l’altro ad inveire contro i propri genitori, minacciandoli di lanciarli dalle scale di casa.