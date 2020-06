Bisceglie, pestarono 16enne per futili motivi: 7 giovani arrestati

Con l’accusa di essere gli autori del brutale pestaggio compiuto a Bisceglie la sera del 2 giugno scorso ai danni di un 16enne tranese, sette giovani (di età compresa tra i 19 e i 33 anni) sono stati arrestati dai carabinieri di Bisceglie in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura di Trani. Il pestaggio avvenne nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Gli arrestati sono accusati, in concorso con altri sette minorenni, di minacce gravi e lesioni gravi pluriaggravate.

La feroce aggressione fu compiuta - secondo l’accusa - per futili motivi dai 14 giovani che picchiarono col calci e pugni (anche al volto con l’uso di una noccoliera metallica) il 16enne causandogli gravi lesioni e lasciandolo per terra privo di sensi. I tre amici della vittima presenti al momento del pestaggio non poteremo far nulla per difendere il loro compagno, ma uno di loro riuscì a dare l’allarme ai carabinieri. Dopo l'aggressione i 14 fuggirono.

La vittima fu soccorsa dai militari dell’Arma e dal 118 e ricoverata prima all’ospedale di Bisceglie e poi al nosocomio di Andria. I militari, grazie alle immagini di videosorveglianza (che però non hanno ripreso direttamente l’aggressione), e soprattutto attraverso le informazioni rese dagli amici del sedicenne aggredito e da lui stesso, sono riusciti ad individuare gli indagati.

In una nota i carabinieri sottolineano che «nonostante l'aggressione sia avvenuta nella principale piazza cittadina, sempre molto frequentata, a parte i suoi tre amici, nessuno ha difeso il ragazzo e nessuno si è fatto avanti per collaborare alle indagini».